Собянин призвал модернизировать поликлиническое звено в России

"Вы вообще знаете страны, где есть поликлиники? Я думаю, что если только в постсоветском пространстве. А так вообще не существует в том виде, в котором есть (в РФ - ред.), ни в Германии, которая считается образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Соединенных Штатах. И, наверное, можно подискутировать о том, что, а, может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.