Собянин призвал модернизировать поликлиническое звено в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Поликлиническую систему в РФ, которая досталась еще от советского периода, необходимо не просто сохранять, но и модернизировать, улучшать и совершенствовать, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вы вообще знаете страны, где есть поликлиники? Я думаю, что если только в постсоветском пространстве. А так вообще не существует в том виде, в котором есть (в РФ - ред.), ни в Германии, которая считается образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Соединенных Штатах. И, наверное, можно подискутировать о том, что, а, может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.
По мнению столичного градоначальника, поликлиническая система, которая досталась еще от советского периода, "это вообще, можно сказать, национальное достояние".
"Потому что при таких объемах финансирования - у нас сегодня составляет 3,5% ВВП, в то время, как в Германии достигает 17%, а эффективность здравоохранения сопоставима при этом, она как раз достигается за счет вот такой системы здравоохранения, которая максимально приближена к людям. Мне кажется, поликлиническое звено не только надо сохранять, но его нужно модернизировать, улучшать и совершенствовать. Это очень важная история", - подчеркнул Собянин.