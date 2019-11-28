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РИА Новости

Собянин призвал модернизировать поликлиническое звено в России

13:32 28.11.2019 (обновлено: 13:40 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Поликлиническую систему в РФ, которая досталась еще от советского периода, необходимо не просто сохранять, но и модернизировать, улучшать и совершенствовать, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вы вообще знаете страны, где есть поликлиники? Я думаю, что если только в постсоветском пространстве. А так вообще не существует в том виде, в котором есть (в РФ - ред.), ни в Германии, которая считается образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Соединенных Штатах. И, наверное, можно подискутировать о том, что, а, может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.
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По мнению столичного градоначальника, поликлиническая система, которая досталась еще от советского периода, "это вообще, можно сказать, национальное достояние".
"Потому что при таких объемах финансирования - у нас сегодня составляет 3,5% ВВП, в то время, как в Германии достигает 17%, а эффективность здравоохранения сопоставима при этом, она как раз достигается за счет вот такой системы здравоохранения, которая максимально приближена к людям. Мне кажется, поликлиническое звено не только надо сохранять, но его нужно модернизировать, улучшать и совершенствовать. Это очень важная история", - подчеркнул Собянин.
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