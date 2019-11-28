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РИА Новости

В Карелии шестилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме

13:12 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла, ее мать пострадала при пожаре в частном доме в Медвежьегорском районе Карелии, сообщает республиканское СУСК РФ.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 28 ноября в частном деревянном доме в поселке Повенец Медвежьегорского района.
"При тушении пожара в квартире обнаружено тело шестилетней девочки. Мать ребенка также пострадала при пожаре и находится в лечебном учреждении. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются", - говорится в сообщении.
Следственными органами по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Медвежьегорский районКарелияПроисшествия
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