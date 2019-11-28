В Карелии шестилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла, ее мать пострадала при пожаре в частном доме в Медвежьегорском районе Карелии, сообщает республиканское СУСК РФ.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 28 ноября в частном деревянном доме в поселке Повенец Медвежьегорского района.
"При тушении пожара в квартире обнаружено тело шестилетней девочки. Мать ребенка также пострадала при пожаре и находится в лечебном учреждении. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются", - говорится в сообщении.
Следственными органами по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.