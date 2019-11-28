Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-28T16:36+0300
https://ria.ru/20191128/1561703153.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154793/15/1547931517_0:239:2000:1364_1036x0_80_0_0_a38e14f96148f1367a2ed2afa2017264.jpg
РИА Новости

Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом

16:36 28.11.2019
156
© Depositphotos / RawpixelСноубордисты
Сноубордисты
© Depositphotos / Rawpixel
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россияне стали чаще по сравнению с прошлым годом бронировать авиабилеты на рейсы в страны, где есть горнолыжные курорты, свидетельствуют данные Aviasales.
Аналитики туристического поисковика сравнили спрос на ранние покупки в этом и прошлом сезонах и пришли к выводу, что интерес к снежным курортам со стороны российских путешественников увеличился за год на треть. При этом российские направления стали популярнее на 33%, а зарубежные — на 40%.
Самыми востребованными в этом сезоне станут внутренние направления. На них приходится две трети всех ранних бронирований. Это привело к росту цен на авиабилеты — в среднем на десять процентов.
Самый низкий средний чек на перелет (около девяти тысяч рублей) — в Минеральные Воды, Сочи и Мурманск. Немного дороже обходятся перелеты в Кировск и Красноярск. Авиабилеты в Новокузнецк стоят в среднем 17 тысяч рублей.
Отдых на горнолыжных курортах за границей будет стоить в полтора —в два раза дороже.
Речная выдра
Вчера, 03:41Туризм
На Камчатке на видео попала прогулка выдр по глубокому снегу
В пределах 15 тысяч рублей путешественники покупают авиабилеты в Милан и Зальцбург. На сумму до 16 тысяч рублей доступны билеты в Турин, Вену и Инсбрук. Остальные направления — Барселона, Мюнхен, София, Женева, Цюрих и Лион — уже стоят минимум 18 тысяч рублей за перелет в обе стороны.
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
26 ноября, 13:11Туризм
Определены самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря
101000
ТуризмЗальцбургМиланЦюрихСочиТуризмтуристыНовости - ТуризмЛионИнсбрукЖенева (город)МурманскКировскТуринМинеральные ВодыБарселонаНовокузнецкВенаРоссияМюнхенСофия (город)Красноярск
Рекомендуем
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Сотрудник полиции
Московские суды возобновили работу после эвакуаций
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении замены ДРСМД
Женщина-фермер
Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
автомобиль МЧС России
В Луганске завершили разгрузку автомобилей гумконвоя МЧС России
Мадрид, Испания
В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Свердловской области браконьер застрелил егеря
Так в представлении художника выглядели обновляющиеся зубы майюнгазавра
Ученые обнаружили, что у динозавра зубы менялись каждые два месяца
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
Минпросвещения стремится развивать образование на русском языке в мире
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния