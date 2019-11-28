Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россияне стали чаще по сравнению с прошлым годом бронировать авиабилеты на рейсы в страны, где есть горнолыжные курорты, свидетельствуют данные Aviasales.

Аналитики туристического поисковика сравнили спрос на ранние покупки в этом и прошлом сезонах и пришли к выводу, что интерес к снежным курортам со стороны российских путешественников увеличился за год на треть. При этом российские направления стали популярнее на 33%, а зарубежные — на 40%.

Самыми востребованными в этом сезоне станут внутренние направления. На них приходится две трети всех ранних бронирований. Это привело к росту цен на авиабилеты — в среднем на десять процентов.

Самый низкий средний чек на перелет (около девяти тысяч рублей) — в Минеральные Воды, Сочи и Мурманск. Немного дороже обходятся перелеты в Кировск и Красноярск. Авиабилеты в Новокузнецк стоят в среднем 17 тысяч рублей.

Отдых на горнолыжных курортах за границей будет стоить в полтора —в два раза дороже.