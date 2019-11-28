В Историческом музее открылась выставка украшений Людмилы Зыкиной

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выставка "Драгоценности Людмилы Зыкиной", приуроченная к 90-летию выдающейся певицы, открылась в Государственном историческом музее на пять дней, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе аукционного дома "12й стул" сообщили, что торги, на которых выставят часть ювелирной коллекции Зыкиной и некоторые ее личные вещи, планируется провести в начале декабря, но назначение даты отложили до тех пор, пока наследники не подпишут окончательное соглашение между собой.

Специально к 90-летнему юбилею легендарной исполнительницы в ГИМ открылась экспозиция ее украшений. В музее выставлены 40 предметов, в числе которых любимые украшения артистки, уникальные шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом, грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной.

"Это огромное событие для нашей страны — здесь, в Историческом музее, в самом центре Москвы представлены драгоценности Людмилы Зыкиной. Это одна из величайших русских певиц, и часть ее образа — это драгоценности, меха, платья", — сказал эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов.

Выставка продлится до 2 декабря. Коллекция Людмилы Зыкиной представлена широкой публике впервые, экспозиция организована при участии аукционного дома "12й стул".

"Данная коллекция выставляется всего на пять дней, потому что она предложена для реализации на аукционе, но мы ждем решения по примирению наследников. Они в честь памяти Людмилы Зыкиной обязательно должны помириться, перевернуть скандальную страницу истории семьи", — пояснил эксперт.