Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-28T13:01+0300
https://ria.ru/20191128/1561702998.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/58422/96/584229611_0:22:1900:1091_1036x0_80_0_0_058a6668dfe97a4ddbb4a2e42a63a9fc.jpg
РИА Новости

В Историческом музее открылась выставка украшений Людмилы Зыкиной

13:01 28.11.2019
626
© Компания "Гелос"Драгоценности Людмилы Зыкиной
Драгоценности Людмилы Зыкиной
© Компания "Гелос"
Драгоценности Людмилы Зыкиной. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выставка "Драгоценности Людмилы Зыкиной", приуроченная к 90-летию выдающейся певицы, открылась в Государственном историческом музее на пять дней, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе аукционного дома "12й стул" сообщили, что торги, на которых выставят часть ювелирной коллекции Зыкиной и некоторые ее личные вещи, планируется провести в начале декабря, но назначение даты отложили до тех пор, пока наследники не подпишут окончательное соглашение между собой.
Специально к 90-летнему юбилею легендарной исполнительницы в ГИМ открылась экспозиция ее украшений. В музее выставлены 40 предметов, в числе которых любимые украшения артистки, уникальные шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом, грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной.
"Это огромное событие для нашей страны — здесь, в Историческом музее, в самом центре Москвы представлены драгоценности Людмилы Зыкиной. Это одна из величайших русских певиц, и часть ее образа — это драгоценности, меха, платья", — сказал эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов.
Певица Людмила Зыкина
30 октября, 11:45Культура
Любимое ювелирное украшение Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Выставка продлится до 2 декабря. Коллекция Людмилы Зыкиной представлена широкой публике впервые, экспозиция организована при участии аукционного дома "12й стул".
"Данная коллекция выставляется всего на пять дней, потому что она предложена для реализации на аукционе, но мы ждем решения по примирению наследников. Они в честь памяти Людмилы Зыкиной обязательно должны помириться, перевернуть скандальную страницу истории семьи", — пояснил эксперт.
Топ-лотами предстоящего аукциона станут любимые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами, в которых она запечатлена на многочисленных фотографиях, и уникальное "колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым" (президентом Азербайджана в 1993-2003 годах). Первоначальная цена обоих предметов составляет 1 миллион рублей, остальные цены пока не раскрываются.
Певица Людмила Зыкина
10 июня, 12:01
В Москве открыли мемориальную доску певице Людмиле Зыкиной
010103
Обсудить 1
КультураИсторический музейЛюдмила ЗыкинаМоскваАзербайджан
Рекомендуем
Паспортный контроль на Украине
Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым
Смартфон
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
Кресло судьи в зале заседаний
"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсети
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
В Москве прорвало трубу в Алабяно-Балтийском тоннеле
Мадонна
Мадонна отменила три концерта из-за "сильной боли"
Международная космическая станция
НАСА отправит астронавта на МКС на американском туристическом корабле
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
В Таиланде погиб российский турист
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Организаторы представили логотип Евровидения-2020
Врач анализирует рентген легких
Жительница Урала взыскала полмиллиона рублей за неправильное лечение
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Строительство газопровода Турецкий поток
В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова оценила российскую модель системы здравоохранения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния