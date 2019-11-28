Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым

"Очередного российского актера театра и кино не пропустили на Украину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вчера в пункте пропуска "Борисполь". Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении. Фамилию и имя актера погранслужба не называет.
По данным пресс-службы, актер ехал на Украину для участия в кастинге одного из сериалов. Как отмечается, гражданину РФ отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.
23 августа, 17:54На Украину с начала года не пустили более пяти тысяч россиян