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РИА Новости

Российского актера не пустили на Украину из-за поездки в Крым

12:52 28.11.2019
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© Фото : Пограничная служба УкраиныПаспортный контроль на Украине
Паспортный контроль на Украине
© Фото : Пограничная служба Украины
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера, который ездил в Крым, ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы.
"Очередного российского актера театра и кино не пропустили на Украину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вчера в пункте пропуска "Борисполь". Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении. Фамилию и имя актера погранслужба не называет.
По данным пресс-службы, актер ехал на Украину для участия в кастинге одного из сериалов. Как отмечается, гражданину РФ отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.
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