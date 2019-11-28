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РИА Новости

В Дагестане задержали участников банды "Шараповские"

12:54 28.11.2019 (обновлено: 15:59 28.11.2019)
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© ФСБ РФФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы "Шараповские"
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы Шараповские
© ФСБ РФ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
"Состав группировки насчитывал более 250 человек", — уточнили в ФСБ.
Среди участников — бывшие республиканские полицейские, юристы Адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья. По данным спецслужб, они причастны к убийствам и другим особо тяжким преступлениям, совершенным с 2007 по 2015 год.
При обысках оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.
Расследование продолжается.
В видеороликах, опубликованных ФСБ, можно видеть, как люди в форме заходят в дом и выводят членов банды. В одном ролике показан стол, на котором лежит пистолет в кобуре, несколько мобильных телефонов, в основном кнопочных, стоит бутылка воды и блюда с печеньем и конфетами. Во дворе дома стоят несколько черных Mercedes разных моделей. Также показано, как задержанных этапируют самолетом в Москву.
Второе видео демонстрирует обнаружение схорна. Видно, как сотрудники спецслужб раскладывают стрелковое оружие и боеприпасы на белой ткани на полу. Многие "стволы" сильно заржавели. В конце ролика показывается уничтожение части изъятых боеприпасов при помощи взрыва.
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Теракт в Махачкале

Взрыв в столице Дагестана прогремел 4 сентября 1998 года. Целью атаки должен был стать мэр города Саид Амиров. Однако автомобиль УАЗ, в который было заложено 500 килограммов тротила, взорвался, не доехав квартал до дома Амирова на улице Пархоменко.
Взрыв разрушил несколько частных домов, повредил общежитие сельскохозяйственного института. Погибли 18 человек, более 30 получили ранения.
Основных организаторов и исполнителей теракта задержали, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Некоторых уже осудили на длительные сроки, в том числе пожизненные. Скрывшиеся находятся в розыске.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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