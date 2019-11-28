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РИА Новости

В Японии прошло заседание Совбеза в связи с пуском ракет КНДР

12:46 28.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей,  об окончании заседания заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Это серьезный вызов мировому сообществу. Мы только что провели заседание Совета национальной безопасности. Мы по-прежнему будем в тесном контакте с США и Южной Кореей, а также со всем мировым сообществом, и приложим все силы для обеспечения безопасности народа", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух объектов, похожих на баллистические ракеты. Предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР
26 ноября, 05:23
Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
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Синдзо АбэКНДРЯпонияБезопасностьВ мире
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