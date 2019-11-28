В Японии прошло заседание Совбеза в связи с пуском ракет КНДР

ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей, об окончании заседания заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Это серьезный вызов мировому сообществу. Мы только что провели заседание Совета национальной безопасности. Мы по-прежнему будем в тесном контакте с США и Южной Кореей, а также со всем мировым сообществом, и приложим все силы для обеспечения безопасности народа", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух объектов, похожих на баллистические ракеты. Предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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