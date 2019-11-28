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РИА Новости

Социальная сеть Twitter отложила удаление неактивных аккаунтов

12:38 28.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter приняла решение отложить удаление неактивных аккаунтов, чтобы разработать механизм действий с аккаунтами умерших, сообщила поддержка соцсети.
В среду представитель компании сообщил The Verge, что Twitter начал предупреждать пользователей о своем намерении удалять неактивные аккаунты. Так, если пользователь не авторизировался более полугода, то он должен это сделать до 11 декабря, иначе его аккаунт будет удален. Представитель Twitter также заявил, что процесс удаления может занять много месяцев, при этом он не дал ясного ответа о том, что произойдет с аккаунтами умерших.
"Мы услышали ваше мнение о том, что это скажется на аккаунтах, принадлежащих умершим людям. Это был промах с нашей стороны. Мы не будем удалять никакие неактивные аккаунты, пока не разработаем новый способ для сохранения памятных аккаунтов", - сообщила поддержка соцсети. Компания также отметила, что политика по неактивным аккаунтам пока затрагивала только пользователей ЕС и ранее не носила постоянных характер.
На данный момент у Twitter нет никаких механизмов, касающихся сохранения памятных аккаунтов, которые принадлежат умершим людям, поэтому без принятия особых дополнительных мер аккаунты умерших людей могли бы быть удалены как неактивные.
Механизм для памятных аккаунтов при этом уже есть у соцсети Facebook: в случае смерти пользователя соцсети, его странице присваивается памятный статус; пользователи также могут выбрать хранителя, который будет отвечать за аккаунт в памятном статусе.
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