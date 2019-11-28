Социальная сеть Twitter отложила удаление неактивных аккаунтов

В среду представитель компании сообщил The Verge, что Twitter начал предупреждать пользователей о своем намерении удалять неактивные аккаунты. Так, если пользователь не авторизировался более полугода, то он должен это сделать до 11 декабря, иначе его аккаунт будет удален. Представитель Twitter также заявил, что процесс удаления может занять много месяцев, при этом он не дал ясного ответа о том, что произойдет с аккаунтами умерших.