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РИА Новости

В Госдуме объяснили, почему 31 декабря надо сделать выходным днем

12:39 28.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение
Новогоднее украшение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новогоднее украшение. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал телеканалу "Звезда" о преимуществах законопроекта о выходном дне 31 декабря.
Как объяснил депутат, фракция ЛДПР и он поддержали это предложение, так последний день в году "условно рабочий". Согласно Трудовому кодексу России, этот день — сокращенный.

"Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии, накрывают на столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами уже практически никто не занимается", — пояснил Нилов.

Это, как пояснил депутат, влияет на производительность труда.
Он поддержал идею сделать 31 декабря выходным.
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"Абсолютно правильно было бы, учитывая, что у нас, по Трудовому кодексу, с первое по восьмое января — это нерабочие дни, 31 декабря также сделать путем переноса одного из выходных дней в календарному году", — заявил Нилов.
Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, по просьбе женщин. Он объяснил это тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к празднику. Его поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Позднее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. Уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник.
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Новый год—2020Ярослав НиловНовый ГодСергей ЖвачкинКПРФГосдума РФМоскваТамара ПлетневаТомская областьРоссияОбщество
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