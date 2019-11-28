В Госдуме объяснили, почему 31 декабря надо сделать выходным днем

"Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии, накрывают на столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами уже практически никто не занимается", — пояснил Нилов.

"Абсолютно правильно было бы, учитывая, что у нас, по Трудовому кодексу, с первое по восьмое января — это нерабочие дни, 31 декабря также сделать путем переноса одного из выходных дней в календарному году", — заявил Нилов.