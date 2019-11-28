Поклонская предложила Киеву истребовать с Порошенко ущерб за корабли

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование Киева возместить ущерб, якобы нанесенный задержанным за нарушение госграницы трем кораблям ВМС Украины.

Заместитель постпреда Украины в международных организациях в Вене Игорь Лоссовский 27 ноября заявил, что Киев предварительно оценивает убытки на возвращенных кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов.

"Если власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный кораблям, то логично будет выставить его бывшему президенту Петру Порошенко , который отдавал преступный приказ и несет единоличную полную ответственность за последствия провокации в Керченском проливе", — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее словам, Россия проявила добрую волю, передав корабли, нарушившие границу, обратно Украине.

"Это, в первую очередь, продолжение нашей политики по нормализации отношений между странами, начатой с обмена пленными. Нам чужого не надо, даже если это чужое само к нам идет без приглашения", — заключила депутат.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря страны, после чего направились из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с нарушившими границу военными задержали. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

Нарушивших границу военных 7 сентября передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Позже, 18 ноября, Россия вернула украинской стороне задержанные корабли.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на их состояние, заявив, что "россияне их угробили": якобы с кораблей снято оборудование, даже плафоны и розетки.