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РИА Новости

Поклонская предложила Киеву истребовать с Порошенко ущерб за корабли

12:13 28.11.2019 (обновлено: 13:18 28.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование Киева возместить ущерб, якобы нанесенный задержанным за нарушение госграницы трем кораблям ВМС Украины.
Заместитель постпреда Украины в международных организациях в Вене Игорь Лоссовский 27 ноября заявил, что Киев предварительно оценивает убытки на возвращенных кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов.
"Если власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный кораблям, то логично будет выставить его бывшему президенту Петру Порошенко, который отдавал преступный приказ и несет единоличную полную ответственность за последствия провокации в Керченском проливе", — сказала Поклонская РИА Новости.
По ее словам, Россия проявила добрую волю, передав корабли, нарушившие границу, обратно Украине.
"Это, в первую очередь, продолжение нашей политики по нормализации отношений между странами, начатой с обмена пленными. Нам чужого не надо, даже если это чужое само к нам идет без приглашения", — заключила депутат.
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Провокация в Керченском проливе

В конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря страны, после чего направились из Черного моря к Керченскому проливу.
Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
Корабли с нарушившими границу военными задержали. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.
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Нарушивших границу военных 7 сентября передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Позже, 18 ноября, Россия вернула украинской стороне задержанные корабли.
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на их состояние, заявив, что "россияне их угробили": якобы с кораблей снято оборудование, даже плафоны и розетки.
ФСБ заявила, что Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныНаталья ПоклонскаяВоенно-морские силы УкраиныУкраинаВ мире
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