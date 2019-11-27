Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки", - приводит слова дипломата агентство "Укринформ".

Лоссовский отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.