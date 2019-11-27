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РИА Новости

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

23:44 27.11.2019 (обновлено: 05:36 28.11.2019)
79017
© ФСБ РФПередача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
© ФСБ РФ
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки", - приводит слова дипломата агентство "Укринформ".
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Лоссовский отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Возвращение украинских кораблей

На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
В ФСБ в ответ подчеркнули, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
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В ФСБ подчеркнули, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". Подпись о принятии украинской стороной поставлена. Так что Лоссовский может смело курить бамбук... :))
28 ноября, 00:04
БНБрутал Натурал
1141000626
Ахаха, я думаю они вместе столько даже не стоят. Но Россия не должна поддаваться, надо выставить счет на буксировку в 3 млн. долларов.
27 ноября, 23:54
ooleg
118171000
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