В Свердловской области студент спас провалившегося под лед школьника

"Когда ребята оказались на берегу, школьника сильно трясло и он еле стоял на ногах. Дима снял с него мокрую шапку, куртку, кофту и футболку, укутал мальчика в свою верхнюю одежду, взял его на руки и пошел вместе с ним в сторону Центра культуры и искусства. Там их встретил мужчина на автомобиле, который отвез ребят в приемный покой скорой медицинской помощи", — рассказывают спасатели.