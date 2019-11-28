В Свердловской области студент спас провалившегося под лед школьника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. На Рефтинском водохранилище в Свердловской области студент вытащил школьника, который провалился под лед, сообщает региональный главк МЧС.
Семнадцатилетний житель поселка Рефтинский Дмитрий Хмелинин и его друзья отправились на берег водохранилища на рыбалку.
"Пока молодые люди разворачивали рыболовные снасти, поблизости на лед выбежала группа детей возраста начальной школы. Один из мальчиков решил проверить прочность льда у самой кромки, в результате чего лед треснул и мальчик оказался в воде", — говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС РФ по Свердловской областиЖитель поселка Рефтинский Свердловской области, 17-летний Дмитрий Хмелинин, спасший мальчика, провалившегося под лед
Житель поселка Рефтинский Свердловской области, 17-летний Дмитрий Хмелинин, спасший мальчика, провалившегося под лед
Дмитрий крикнул детям, чтобы они позвали взрослых, а сам бросился на помощь мальчику. Он лег на живот, подполз к краю пролома, протянул мальчику руку и стал вытаскивать его из воды.
"Когда ребята оказались на берегу, школьника сильно трясло и он еле стоял на ногах. Дима снял с него мокрую шапку, куртку, кофту и футболку, укутал мальчика в свою верхнюю одежду, взял его на руки и пошел вместе с ним в сторону Центра культуры и искусства. Там их встретил мужчина на автомобиле, который отвез ребят в приемный покой скорой медицинской помощи", — рассказывают спасатели.
Дмитрий Хмелинин учится в Асбестовском политехникуме. Свободное время часто проводит на рыбалке, а также занимается воркаутом (уличной гимнастикой), так что у него хорошая спортивная подготовка.
Управление МЧС по Свердловской области рассматривает вопрос о награждении молодого человека.