В Крыму назвали выставленный Украиной счет за ущерб кораблям цинизмом

"В очередной раз поражает цинизм украинских властей, которые вместо того, чтобы искать формы диалога, выдумывают абсолютно абсурдные и направленные исключительно на дисбаланс во взаимоотношениях поводы. Подобные заявления ничего кроме иронии не вызывают", - сказал РИА Новости Бобков.

Он назвал данные о сумме ущерба "инсинуациями". "Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи", - подчеркнул вице-спикер.

По его словам, Украина после устроенной провокации должна быть благодарна России, что ей вернули корабли. "Были нарушены нормы международного права, была пересечена государственная граница. То, что эти корабли вообще остались на плаву, а не лежат по праву на дне Черного моря – это только результат проведения на высоком уровне операции по предотвращению провокации", - отметил Бобков.