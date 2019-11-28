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РИА Новости

В Крыму назвали выставленный Украиной счет за ущерб кораблям цинизмом

11:21 28.11.2019 (обновлено: 11:23 28.11.2019)
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© ФСБ РФПередача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
© ФСБ РФ
Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал цинизмом оценку украинскими властями ущерба кораблям, задержанным год назад за нарушение границы в Керченском проливе.
Ранее заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский заявил, что Украина предварительно оценивает сумму убытков на возвращенных Россией кораблях минимум в 2,3 миллиона долларов.
"В очередной раз поражает цинизм украинских властей, которые вместо того, чтобы искать формы диалога, выдумывают абсолютно абсурдные и направленные исключительно на дисбаланс во взаимоотношениях поводы. Подобные заявления ничего кроме иронии не вызывают", - сказал РИА Новости Бобков.
Он назвал данные о сумме ущерба "инсинуациями". "Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи", - подчеркнул вице-спикер.
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
07:28
Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
По его словам, Украина после устроенной провокации должна быть благодарна России, что ей вернули корабли. "Были нарушены нормы международного права, была пересечена государственная граница. То, что эти корабли вообще остались на плаву, а не лежат по праву на дне Черного моря – это только результат проведения на высоком уровне операции по предотвращению провокации", - отметил Бобков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных передали Украине 7 сентября, а три корабля-нарушителя - 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, плафоны и розетки.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
00:38
Шеремет осудил претензии Киева к сохранности возвращенных кораблей
3812001
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
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