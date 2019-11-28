Источник уточнил, за что задержали главу Минздрава Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Задержание министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской связано, в том числе, с нарушением антимонопольного законодательства, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Быковскую задержали сегодня утром по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном Минздраве и дома у ряда руководителей ведомства идут обыски.
"Задержание связано с антимонопольным законодательством… В том числе, с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов", - сказал собеседник агентства.
Официальной информации о задержании министра пока нет.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между Минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом".
Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.