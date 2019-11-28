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РИА Новости

Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

09:33 28.11.2019 (обновлено: 14:13 28.11.2019)
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CC BY 4.0 / официальный портал Правительства Ростовской области / Татьяна Быковская
Татьяна Быковская
CC BY 4.0 / официальный портал Правительства Ростовской области /
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержание связано с антимонопольным законодательством <…> В том числе с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов", — сказал он.
Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в министерстве и по месту жительства некоторых его руководителей, добавил собеседник агентства.
Официальным заявлением правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. В областном Минздраве комментировать эту тему отказались.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что выявила "признаки антиконкурентного соглашения" между Минздравом Ростовской области, организаторами торгов и неким хозяйствующим субъектом. Речь идет о закупках на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
Татьяна Быковская родилась в 1963 году в Калининграде. Трудовой путь начала с должности операционной медсестры в ростовской больнице скорой медицинской помощи. В 1986 году окончила Ростовский мединститут, преподавала в медучилище в Новошахтинске, затем была врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. Доктор медицинских наук, получила еще два высших образования: экономическое и юридическое.
С 1992 по 2001 год Быковская работала в администрации Багаевского района, затем стала первым заместителем исполнительного директора областного отделения ФОМС. Министром здравоохранения Ростовской области ее назначили в декабре 2004-го.
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28 ноября, 10:08
Aмон Ра
226211018
Жалко что не России. Основная то вина за развал медицины на них.
28 ноября, 10:19
с старый прапор
13330118
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