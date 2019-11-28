Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Министра здравоохранения Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Задержание связано с антимонопольным законодательством <…> В том числе с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов", — сказал он.

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в министерстве и по месту жительства некоторых его руководителей, добавил собеседник агентства.

Официальным заявлением правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. В областном Минздраве комментировать эту тему отказались.

В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что выявила "признаки антиконкурентного соглашения" между Минздравом Ростовской области, организаторами торгов и неким хозяйствующим субъектом. Речь идет о закупках на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.

Татьяна Быковская родилась в 1963 году в Калининграде. Трудовой путь начала с должности операционной медсестры в ростовской больнице скорой медицинской помощи. В 1986 году окончила Ростовский мединститут, преподавала в медучилище в Новошахтинске, затем была врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. Доктор медицинских наук, получила еще два высших образования: экономическое и юридическое.