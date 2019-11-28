МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу

Он подчеркнул, что "Китай непременно предпримет решительные контрмеры в ответ на эти действия США", никому не стоит недооценивать решимость защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

При этом он не стал уточнять, какие именно меры и в какой срок будут предприняты.