МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу

"Правительство и народ КНР решительно выступают против принятия так называемого закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", это серьезное вмешательство в дела Гонконга, нарушение международного права и основных принципов международных отношений", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай непременно предпримет решительные контрмеры в ответ на эти действия США", никому не стоит недооценивать решимость защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".
При этом он не стал уточнять, какие именно меры и в какой срок будут предприняты.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
25 ноября, 17:31Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге