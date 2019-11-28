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РИА Новости

МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу

11:06 28.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Принятие в США закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге" стало серьезным нарушением международного права, Китай непременно предпримет решительные контрмеры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Правительство и народ КНР решительно выступают против принятия так называемого закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", это серьезное вмешательство в дела Гонконга, нарушение международного права и основных принципов международных отношений", - заявил дипломат.
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Он подчеркнул, что "Китай непременно предпримет решительные контрмеры в ответ на эти действия США", никому не стоит недооценивать решимость защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".
При этом он не стал уточнять, какие именно меры и в какой срок будут предприняты.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
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Протесты в ГонконгеГэн ШуанДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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