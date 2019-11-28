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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В РПЦ призвали открыто обсудить законопроект о семейном насилии

11:03 28.11.2019 (обновлено: 12:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Московском патриархате выступили против разработки законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия "в закрытом режиме", без широкого общественного обсуждения, и призвали его авторов не ориентироваться на неэффективный западный опыт в регулировании семейных отношений.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия должен быть подготовлен до 1 декабря, для этого в верхней палате создана рабочая группа. В свою очередь зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина не исключила, что депутаты ГД могут представить также свой вариант законопроекта.
"Данный документ не представлен общественности – он, скажем так, разрабатывается в закрытом режиме, к работе над ним не подключены родительские организации, те семейные организации, которые, по большому счету, становятся предметом регулирования. Мы считаем, что разработка закона в обстановке закрытости, непрозрачности не способствует взаимопониманию", - заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
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Он добавил, что дискуссия о семейном насилии в России "очень сильно политизирована", и "те законопроекты, которые до этого предлагались по данному вопросу, являются рецепцией тех практик, которые используются для борьбы с семейным насилием в ряде западных государств". По словам Кипшидзе, текста нынешнего проекта закона в Церкви еще не видели, но предполагают, - основываясь на заявлениях самих разработчиков и поступающей информации, - что он "построен на тех же основаниях".
Исходя из существующей практики, продолжил он, нельзя говорить о том, что "этот рецепт, направленный на поддержку семьи, может быть эффективен". Более того, по ее данным, готовящийся закон содержит "ряд расплывчатых правовых формулировок" – например, "психологическое насилие" или "экономическое насилие".
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"Неоднократно говорилось о том, что под "психологическое насилие" можно подвести любую попытку родителей удержать ребенка от совершения безнравственных действий, опасных действий для здоровья ребенка или нарушающих те нормы, по которым эта семья живет. Например, если родители заставляют ребенка делать уроки или запрещают ему посещать ту компанию, которая кажется родителям опасной для благополучия ребенка, - все это, по большому счету, можно квалифицировать как психологическое насилие", - сказал Кипшидзе.
По его словам, позиция Русской церкви заключается в том, что ценности традиционной семьи должны защищаться совершенно иным способом - "который укоренен в нашей истории и культуре и соответствует представлениям о семейной жизни, хранимым традиционными религиями нашего государства".
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При этом Кипшидзе напомнил, что Церковь считает недопустимым совершение насильственных действий, направленных на унижение достоинства кого-либо из супругов, а также достоинства детей. "Семья, которая строится в соответствии с традиционными представлениями о любви, взаимном уважении, милосердии, исключает какие-либо риски и угрозы для здоровья и благополучия всех ее членов", - сказал он.
Комментируя разрабатываемый законопроект, спикер СФ ранее заявляла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием – ред.) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
25 ноября, 14:23
Закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря
17000015
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеОксана ПушкинаНовости - Религия и мировоззрениеВалентина МатвиенкоРусская православная церковьСовет Федерации РФГосдума РФМоскваРоссиярелигияОбщество
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