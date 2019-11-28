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РИА Новости

Юрист рассказала, кто может рассчитывать на выходной 31 декабря

10:56 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодняя елка . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила изданию "Москва 24", что существуют категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время. При этом оно не зависит от обстоятельств.
Она уточнила, что речь идет не об одном дне, а об "отпуске в полном размере — 28 днях".

"Работодатель обязан предоставить отпуск в любом случае только участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по старости, родителям и женам военнослужащих, инвалидам, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти", — заявила юрист. В остальных случаях отпуск дают по соглашению сторон.

Она пояснила, что можно взять и отгул, но это также зависит от ситуации.
Яковлева пояснила, что, если работник в течение предыдущего или нынешнего месяца работал в выходные дни, то он может попросить отгул вместо повышенный оплаты.
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Ранее в Томской области по просьбе женщин перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Такое решение глава региона Сергей Жвачкин объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к Новому году. Его поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Позднее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.
В этом году 31 декабря выпадает на вторник.
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