Юрист рассказала, кто может рассчитывать на выходной 31 декабря

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила изданию " Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила изданию " Москва 24 ", что существуют категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время. При этом оно не зависит от обстоятельств.

Она уточнила, что речь идет не об одном дне, а об "отпуске в полном размере — 28 днях".

"Работодатель обязан предоставить отпуск в любом случае только участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по старости, родителям и женам военнослужащих, инвалидам, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти", — заявила юрист. В остальных случаях отпуск дают по соглашению сторон.

Она пояснила, что можно взять и отгул, но это также зависит от ситуации.

Яковлева пояснила, что, если работник в течение предыдущего или нынешнего месяца работал в выходные дни, то он может попросить отгул вместо повышенный оплаты.

Ранее в Томской области по просьбе женщин перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Такое решение глава региона Сергей Жвачкин объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к Новому году . Его поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

Позднее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.