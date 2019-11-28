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РИА Новости

Пушков оценил реакцию Макрона на предложение Путина по ракетам

10:19 28.11.2019 (обновлено: 10:24 28.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности рассмотреть предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе важным.
"В отличие от США и НАТО Макрон считает, что предложение Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности "заслуживает самого тщательного обсуждения". <…> Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" послание, связанное с ракетами средней и меньшей дальности. В НАТО подтвердили получение, но назвали предложение "игнорирющим реальность на местах".
Накануне Frankfurter Allgemeine сообщила, что 23 октября Макрон написал ответ и заявил, что инициативу российского коллеги необходимо тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Вашингтон принял решение об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. В России обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
Штаб-квартира НАТО
16 ноября, 06:20
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
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Эммануэль МакронСовет Федерации РФНАТОАлексей ПушковФранцияЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
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