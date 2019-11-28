Пушков оценил реакцию Макрона на предложение Путина по ракетам

"В отличие от США и НАТО Макрон считает, что предложение Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности "заслуживает самого тщательного обсуждения". <…> Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности".

Алексей Пушков