Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T13:26+0300
https://ria.ru/20191128/1561695261.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/77/1441237745_0:194:2953:1855_1036x0_80_0_0_cfe8cf1f7f3842c544b59f3404e64794.jpg
РИА Новости

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

10:17 28.11.2019 (обновлено: 13:26 28.11.2019)
12297
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники Украинской полиции . Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
После визита Зеленского в Донбасс, Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением.
На видео, опубликованном в четверг, Зверобой сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. Один из мужчин представился следователем Государственного бюро расследований Украины и сообщил, что для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники Службы безопасности и спецподразделения "Альфа".
После того, как Зверобой открыла дверь, вошли силовики с понятыми и попросили волонтера отдать мобильный телефон. После этого видео оборвалось.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 ноября, 02:44
Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
64132134
Обсудить 3
Маруся ЗверобойСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Источник уточнил, за что задержали главу Минздрава Ростовской области
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
Лента новостейМолния