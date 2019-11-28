Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
После визита Зеленского в Донбасс, Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением.
На видео, опубликованном в четверг, Зверобой сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. Один из мужчин представился следователем Государственного бюро расследований Украины и сообщил, что для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники Службы безопасности и спецподразделения "Альфа".
После того, как Зверобой открыла дверь, вошли силовики с понятыми и попросили волонтера отдать мобильный телефон. После этого видео оборвалось.