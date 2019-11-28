Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

После визита Зеленского в Донбасс, Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением.