В Совфеде могут поддержать закон о выходном 31 декабря

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сенаторы могут поддержать внесенный в Сенаторы могут поддержать внесенный в Госдуму законопроект о переносе рабочих дней с тем, чтобы сделать 31 декабря выходным, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Толково прописанный закон. Но уже для будущего, 2020 года. Без потерь в балансе рабочего времени и если это не праздничный или выходной день", - сказал Рязанский.

"Полагаю, что сенаторы могут его поддержать", - добавил он.

В Госдуму в четверг внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.