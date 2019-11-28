Экс-глава банка "Советский" получил три года за хищения и растрату

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новостей. Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга

"Суд назначил Карпову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд установил, что Карпов совместно с другими сотрудниками банка выдавал заведомо невозвратные кредиты. Всего таким образом удалось похитить денежные средства кредитного учреждения в размере более 1,7 миллиарда рублей, перечислив их на банковские счета подконтрольных им организаций.

В пресс-службе судов добавили, что Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Гражданский иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", представителя потерпевшего АО Банк "Советский", о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 миллиарда рублей признан судом правомерным. Сейчас иск передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.