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РИА Новости

Экс-глава банка "Советский" получил три года за хищения и растрату

10:05 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новостей. Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд назначил Карпову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Суд установил, что Карпов совместно с другими сотрудниками банка выдавал заведомо невозвратные кредиты. Всего таким образом удалось похитить денежные средства кредитного учреждения в размере более 1,7 миллиарда рублей, перечислив их на банковские счета подконтрольных им организаций.
В пресс-службе судов добавили, что Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Гражданский иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", представителя потерпевшего АО Банк "Советский", о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 миллиарда рублей признан судом правомерным. Сейчас иск передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга назначил начальнику кредитного отдела банка "Советский" Андрею Кузнецову наказание - четыре года условно со штрафом в 500 тысяч рублей.
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Советский (банк)Санкт-ПетербургПроисшествия
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