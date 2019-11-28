Банда "Шараповские" причастна к теракту в Махачкале, заявили в ФСБ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организованная преступная группа "Шараповские" насчитывала более 250 человек и причастна к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли десятки людей, сообщает в четверг ЦОС ФСБ.

Сообщается, что ФСБ совместно с СК и МВД на территории Дагестана пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские". Среди участников ОПГ - действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

"Состав группировки насчитывал более 250 человек... В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Отмечается, что ряд фигурантов уже осуждены на длительные сроки, а скрывшиеся преступники объявлены в розыск.

Оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.