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РИА Новости

Банда "Шараповские" причастна к теракту в Махачкале, заявили в ФСБ

09:57 28.11.2019 (обновлено: 13:26 28.11.2019)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организованная преступная группа "Шараповские" насчитывала более 250 человек и причастна к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли десятки людей, сообщает в четверг ЦОС ФСБ.
Сообщается, что ФСБ совместно с СК и МВД на территории Дагестана пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские". Среди участников ОПГ - действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.
"Состав группировки насчитывал более 250 человек... В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Отмечается, что ряд фигурантов уже осуждены на длительные сроки, а скрывшиеся преступники объявлены в розыск.
Оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.
В сентябре 1998 года террористы готовили теракт против мэра Махачкалы Саида Амирова. Автомобиль УАЗ, в который было заложено 500 кг тротила, взорвался, не доехав квартала до дома мэра на улице Пархоменко. При взрыве погибли 18 человек, более 30 были ранены, несколько домов были разрушены.
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5 июля, 10:45
В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
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Следственный комитет РФФСБ РФУльяновский автомобильный заводМоскваДагестанМахачкалаБезопасностьПроисшествия
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