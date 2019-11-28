Силовики задержали членов банды "Шараповские", причастной к теракту

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Уточняется, что члены ОПГ совершили серию жестоких убийств в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах, а также причастны к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли 18 человек.
"Состав группировки насчитывал более 250 человек", — уточнили в ФСБ. Среди участников — бывшие республиканские полицейские, юристы Адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.
Основных организаторов и исполнителей преступлений задержали, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Некоторых уже осудили на длительные сроки. Скрывшиеся находятся в розыске.
При обысках оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.
Расследование продолжается.
Теракт в столице Дагестана
В сентябре 1998 года террористы готовили атаку на мэра Махачкалы Саида Амирова.
Автомобиль УАЗ, в который было заложено 500 килограммов тротила, взорвался, не доехав квартал до дома Амирова на улице Пархоменко.
При взрыве погибли 18 человек, более 30 получили ранения.
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