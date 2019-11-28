Силовики задержали членов банды "Шараповские", причастной к теракту

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова

Уточняется, что члены ОПГ совершили серию жестоких убийств в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах, а также причастны к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли 18 человек.

"Состав группировки насчитывал более 250 человек", — уточнили в ФСБ. Среди участников — бывшие республиканские полицейские, юристы Адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

Основных организаторов и исполнителей преступлений задержали, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Некоторых уже осудили на длительные сроки. Скрывшиеся находятся в розыске.

При обысках оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.

Расследование продолжается.

Теракт в столице Дагестана

В сентябре 1998 года террористы готовили атаку на мэра Махачкалы Саида Амирова.

Автомобиль УАЗ, в который было заложено 500 килограммов тротила, взорвался, не доехав квартал до дома Амирова на улице Пархоменко.