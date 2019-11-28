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РИА Новости

В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе

09:28 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Заявления отказавшейся сдавать деньги на нужды класса мамы восьмилетней девочки о том, что ребенка публично унизили и выгнали с чаепития, не подтвердились, в возбуждении уголовного и административного дела отказано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
Резонансный инцидент произошел в начале ноября в школе №183 в Кировском районе Новосибирска. В пабликах в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что девочку "унизили" на чаепитии за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса. О проверках заявили полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура. Директор школы сообщала журналистам, что произошел "конфликт взрослых мам, которые не смогли его решить". По ее словам, большинство родителей заявило, что ребенка с чаепития никто не выгонял, а мама девочки считает иначе. Позже администрация школы запретила проводить чаепития.
"Проверка завершена. В ходе проверки было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения", - сообщил представитель главка МВД.
В полиции отметили, что опрошены были все очевидцы инцидента и никто из присутствующих на школьном чаепитии на подтвердил информацию, о которой родственники девочки заявили в СМИ, в связи с чем в возбуждении дела по факту произошедшего было отказано.
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Резонансная история накануне получила неожиданное продолжение. Издание "КП-Новосибирск" 27 ноября со ссылкой на маму второклассницы сообщило, что эту же девочку пнул одноклассник, она получила ушиб копчика. В полиции подтвердили, что девочка действительно обращалась к врачам. Теперь в школу для разбора произошедшего направлена совместная комиссия министерства образования Новосибирской области и мэрии Новосибирска. Свою проверку по факту получения ребенком травмы проводит и полиция.
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ГУМВДНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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