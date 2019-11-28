В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Заявления отказавшейся сдавать деньги на нужды класса мамы восьмилетней девочки о том, что ребенка публично унизили и выгнали с чаепития, не подтвердились, в возбуждении уголовного и административного дела отказано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.

Резонансный инцидент произошел в начале ноября в школе №183 в Кировском районе Новосибирска . В пабликах в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что девочку "унизили" на чаепитии за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса. О проверках заявили полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура. Директор школы сообщала журналистам, что произошел "конфликт взрослых мам, которые не смогли его решить". По ее словам, большинство родителей заявило, что ребенка с чаепития никто не выгонял, а мама девочки считает иначе. Позже администрация школы запретила проводить чаепития.

"Проверка завершена. В ходе проверки было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения", - сообщил представитель главка МВД.

В полиции отметили, что опрошены были все очевидцы инцидента и никто из присутствующих на школьном чаепитии на подтвердил информацию, о которой родственники девочки заявили в СМИ, в связи с чем в возбуждении дела по факту произошедшего было отказано.