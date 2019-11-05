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РИА Новости

СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника

12:56 05.11.2019 (обновлено: 13:30 05.11.2019)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В одной из школ в Новосибирске восьмилетнюю девочку затравили за то, что ее мать не стала сдавать деньги на детский праздник из-за отсутствия отчетности, сообщило издание "Говорит Москва".
Отмечается, что родители сами купили сладости и сок, а девочку попросили пересесть в другое место, так как она не сдала деньги на чаепитие.
Мама школьницы отказалась поддержать мероприятие, так как члены родительского комитета не согласились предоставлять ей чеки.

"Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай", — цитирует одну из представительниц родительского комитета мать ребенка.

Директор школы Наталья Пермякова рассказала, что инцидент взяли под контроль.
"На данный момент проводится педагогическое расследование с привлечением органов полиции. Результаты педагогического расследования я вам сказать не могу, их еще нет. Оно началось сегодня в 9 утра", — рассказала женщина изданию.
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НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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5 ноября, 13:17
Александра
178005114
Ну, сибиряки дают!!! Ребенок-то при чем? Откуда всё это?
5 ноября, 13:05
elya.velichutina
162001237
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