СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В одной из школ в Новосибирске восьмилетнюю девочку затравили за то, что ее мать не стала сдавать деньги на детский праздник из-за отсутствия отчетности, сообщило издание "Говорит Москва".
Отмечается, что родители сами купили сладости и сок, а девочку попросили пересесть в другое место, так как она не сдала деньги на чаепитие.
Мама школьницы отказалась поддержать мероприятие, так как члены родительского комитета не согласились предоставлять ей чеки.
"Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай", — цитирует одну из представительниц родительского комитета мать ребенка.
Директор школы Наталья Пермякова рассказала, что инцидент взяли под контроль.
"На данный момент проводится педагогическое расследование с привлечением органов полиции. Результаты педагогического расследования я вам сказать не могу, их еще нет. Оно началось сегодня в 9 утра", — рассказала женщина изданию.
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