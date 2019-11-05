СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В одной из школ в В одной из школ в Новосибирске восьмилетнюю девочку затравили за то, что ее мать не стала сдавать деньги на детский праздник из-за отсутствия отчетности, сообщило издание " Говорит Москва ".

Отмечается, что родители сами купили сладости и сок, а девочку попросили пересесть в другое место, так как она не сдала деньги на чаепитие.

Мама школьницы отказалась поддержать мероприятие, так как члены родительского комитета не согласились предоставлять ей чеки.

"Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай", — цитирует одну из представительниц родительского комитета мать ребенка.

Директор школы Наталья Пермякова рассказала, что инцидент взяли под контроль.