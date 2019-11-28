Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция и минобразования Новосибирской области организовали проверку после того, как восьмилетнюю школьницу, которая попала в эпицентр резонансного конфликта родителей в одной из школ Полиция и минобразования Новосибирской области организовали проверку после того, как восьмилетнюю школьницу, которая попала в эпицентр резонансного конфликта родителей в одной из школ Новосибирска , ударил одноклассник.

В среду издание " КП-Новосибирск " сообщило, что девочку, которую в начале ноября якобы выгнали с чаепития из-за того, что ее мать отказалась сдавать деньги на нужды класса, пнул одноклассник, она получила ушиб копчика.

"Сегодня утром, 28 ноября, для проверки появившейся в СМИ информации об избиении школьницы в школе №183 в образовательное учреждение направлена совместная комиссия министерства образования Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы", - приведены в релизе слова министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Власти отметили, что ситуацию взяло под контроль региональное министерство образования, в случае подтверждения информации будут приняты решения, в том числе – управленческие, говорится в сообщении.

В свою очередь, в ГУМВД по региону журналистам сообщили, что 20 ноября в отдел полиции № 8 "Кировский" из медучреждения поступила информация об обращении за медпомощью несовершеннолетней.

"Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации", - сообщили в полиции.