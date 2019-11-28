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РИА Новости

Раввин Гольдшмидт призвал бороться с радикализмом в Сети

08:29 28.11.2019 (обновлено: 14:25 28.11.2019)
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© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов ЕвропыПрезидент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов Европы
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт призвал усилить борьбу с радикализмом в интернете, в частности, путем ограничения доступа в соцсети радикалов и закрытия их площадок.
В Женеве прошла трёхдневная конференция Совета раввинов Европы, одной из главных тем которой стала атака на синагогу в немецком городе Галле 9 октября. Тогда при атаке праворадикального экстремиста погибли два человека.
"Одна из главных проблем для еврейской общины на данный момент – социальные сети, которые дают возможность радикалам влиять на людские массы. Несколько дней тому назад известный еврейский актер Саша Барон Коэн выступил на посвященном борьбе с антисемитизмом саммите в Нью-Йорке, обвинив там Марка Цукерберга и руководство компании Facebook в том, что они дают площадку для маргиналов, сумасшедших и опасных людей. Глава компании в ответ мотивировал это принципом свободы слова", - заявил Гольдшмидт в интервью РИА Новости.
Как отметил раввин, свобода слова является основой свободного и демократического общества. "Но представьте себе, что какой-нибудь политически неграмотный человек прочтет статью в New York Times и на неонацистском сайте: он вряд ли сможет определить, какая информация проверена, а какая - результат пропаганды заинтересованных сторон", - подчеркнул Гольдшмидт.
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Если самые крупные соцсети мира не могут контролировать контент, то, как заявил глава Совета раввинов, "это придется сделать правительствам европейских стран и Евросоюзу", а еврейские общины могут лишь призвать регуляторов в странах Европы оказать давление на владельцев этих площадок.
"Это можно сделать либо путем принятия определенных законов, либо с помощью штрафов. Знаете, если Facebook получит штраф на 20 миллионов долларов, то он, как я думаю, будет вести себя иначе", - заключил Гольдшмидт.
Читайте полный текст интервью Пинхаса Гольдшмидта >>
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