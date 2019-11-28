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РИА Новости

Ученые обнаружили пять новых для России видов пауков на Земле леопарда

06:32 28.11.2019 (обновлено: 07:07 28.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛес на юге Приморского края
Лес на юге Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили новые для России виды пауков на территории Земли леопарда в Приморье - паук-волк, паук-воронкопряд и представители еще трех семейств пауков ранее не были известны российской фауне, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Открытие сделано ученым из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН.
"Кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал (в ходе экспедиции) около полутора тысяч экземпляров этих членистоногих для исследований в лаборатории. В результате российскому арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследования видового разнообразия паукообразных проводились в национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь".
Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Обнаружены учеными виды пауков не имеют русских названий, поэтому при их упоминании используется только латынь.
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"Уникальное географическое положение Земли леопарда на самом юге Дальнего Востока и природные условия создают благоприятные условия для представителей многих групп пауков. Необходимо проведение планомерных и долгосрочных исследований, которые могут принести новые данные. Ожидаемое количество видов пауков здесь составляет не менее 350–400", - цитируется в сообщении слова Лаймонаса Триликаускаса.
По мнению арахнолога, необходимо изменение негативного отношения к паукам в обществе, в котором преобладает страх перед этими животными. По своей природе они осторожные и пугливые существа, не проявляющие агрессии к человеку. На Земле леопарда нет ни одного вида, представляющего для людей реальную опасность. ​
Рассказывая об экспедиции, ученый также отметил, что ему очень повезло изучать пауков в местах, где живут одни из самых редких животных планеты – дальневосточный леопард и амурский тигр. По словам специалиста, здешние леса – не источник скрытой опасности, а территория с красивой и необычайно богатой природой, с которой трудно расставаться.​
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Открытия - РИА НаукаНациональный парк "Земля леопарда"Приморский край
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