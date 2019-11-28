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РИА Новости

Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

06:24 28.11.2019 (обновлено: 08:55 28.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Наталья Королевская
Народный депутат Украины Наталья Королевская
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Народный депутат Украины Наталья Королевская. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".
Так она прокомментировала результаты соцопроса, который показал, что 33 процента граждан страны не верят, что нынешний созыв Рады "продержится до конца". По мнению Королевской, украинцам "уже пора идти" на досрочные парламентские выборы.
"Я поддерживаю людей, потому что действительно эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами (обернулась. — Прим. ред.)", — сказала депутат.
Она подчеркнула, что последние три месяца в стране запомнились "постоянными секс-скандалами, перепиской с пранкером и круглосуточной историей о коррупции".
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"Какое-то такое реалити-шоу. Раньше мы смотрели по пятницам "95-й квартал", сейчас мы все это смотрим в каком-то реалити-шоу круглосуточно. Было бы очень весело, если бы это был просто фильм, а это реальная жизнь", — посетовала Королевская.
Она напомнила, что новая власть все еще не приступила к решению проблемы высоких тарифов, а вместо этого создает условия, при которых иностранцы смогут становиться собственниками сельхозземель.
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Популярные комментарии
в государственной думе тоже есть красивые депутатки....и на этом все. эта хоть правильные мысли излагает, наши - максимум красиво на кнопку нажать.
28 ноября, 07:37
Сергей
2010120
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Петя Грин
1720000
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