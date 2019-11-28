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РИА Новости

Эксперт оценил последствия гибели пчел в России

05:59 28.11.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПчелы
Пчелы
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Пчелы. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гибель пчел в ряде российских регионов в 2019 году почти не отразилась на сборе меда и ценах на него; ежегодные потери от болезней насекомых гораздо выше, поэтому важно улучшать качество отечественных лекарств для пчел, сообщил РИА Новости глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.
"В 2019 году собрано 82,5 тысячи тонн меда, объем товарного меда снизился совсем незначительно: менее 1% недополучили в этом году пчеловоды. Но есть достаточный запас меда прошлого года, который безболезненно компенсирует возможную нехватку этого продукта. Цены на мед находятся в рамках ожидаемого - рост на 20-50 рублей за килограмм", - сказал Бутов.
В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов. В целом в 23 регионах погибло 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества, сообщал в интервью РИА Новости первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
Бутов рассказал, что больше пострадали мелкие пасеки (любительское пчеловодство, от 5 до 20 пчелосемей), которые не были заранее проинформированы об обработке полей, тогда крупные пасеки, контактирующие с фермерами, почти не понесли потерь. По его словам, пестициды, от которых пострадали пчелы, были в основном из Китая и Кореи: посредники перепродавали дешевую продукцию людям, не имевшим опыта работы с такими химикатами.
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"Сейчас Россельхознадозор усилит контроль над соблюдением аграриями инструкций о правильном использовании пестицидов и ядохимикатов, рекомендательный список поставщиков, с которыми можно работать. Кроме того, готовятся запретительные акты по поводу закупок некачественных ядохимикатов, не прошедших клинических испытаний", - сообщил глава РНСП.
Но если от ядохимикатов ежегодно гибнет около 1% пчел, то от болезней – более 10% от общего количества пчелосемей: иммунитет насекомых снижается из-за того, что пчеловоды используют для кормления сахарный сироп, но в зимовку, самый сложный для пчелы период, ей необходимы определенная влажность в улье и мед для питания, пояснил Бутов. "Кроме того, важно обратить внимание и на качество отечественных лекарственных препаратов для пчел. Насколько они эффективны, есть ли лицензии на их производство в соответствии с российским законодательством, прошли ли они клинические испытания", - сказал руководитель отраслевого союза.
Он считает, что научные институты сейчас никак не отвечают за качество разработанных лекарств, выпуская их в продажу без должной проверки эффективности. "Более того - ветпрепараты могут разрабатывать даже коммерческие структуры: лицензий на эту деятельность не выдается, а контроль над выпуском и продажей практически отсутствует", - отметил эксперт.
В качестве примера серьезных заболеваний пчел он привел неизлечимую гнильцовую болезнь, лекарство от которой одно - сжигать ульи с больными пчелосемьями, хотя некоторые фирмы предлагают препараты, якобы способные победить это заболевание. "Между тем, в Германии, например, проверка эффективности – очень серьезный вопрос: если она ниже 80%, лекарственный препарат не может поступить в продажу", - подчеркнул собеседник агентства.
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