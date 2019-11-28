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РИА Новости

Украина ввела санкции против 131 юрлица за "деятельность" в Крыму

05:55 28.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины в среду принял решение о введении санкций против 131 юридического лица "за разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство приняло предложение (ведомства - ред.) о введении санкций против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещания, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

В частности, за осуществление "поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия" Крыма принято решение ввести санкции против 22 зарегистрированных в Крыму юрлиц и ещё 39 юрлиц, зарегистрированных в остальной части России.
Также санкции введены против юрлиц, которые "незаконно" вещают на радиочастотах Крыма, это 15 компаний из Крыма и 19 из остальной части России.
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"Отдельный проект распоряжения предусматривает применить санкции к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. В общей сложности это 36 компании из РФ, три из них зарегистрированы в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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