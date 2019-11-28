Финомбудсмена обязали рассматривать почти все страховые споры

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Потребители страховых услуг с 28 ноября должны обращаться к финансовому уполномоченному по всем спорам, связанным со страховыми продуктами, за исключением ОМС. Досудебный порядок рассмотрения жалоб финомбудсменом стал обязательным для моторного страхования (ОСАГО, ДСАГО и каско) еще с 1 июня, сейчас к нему добавились и остальные виды.

Начиная с июня, к омбудсмену обращались все чаще и чаще. Так, в октябре в службу поступило в 1,2 раза больше обращений, чем в сентябре – 18 160 штук. Также в прошлом месяце он вынес больше решений, чем за весь третий квартал – 7 143. До сих пор омбудсмен не может принять к рассмотрению все обращения, хотя доля рассматриваемых жалоб тоже растет - в октябре это уже свыше 61% от всех поступивших. Дело в том, что многие потребители сразу обращаются к омбудсмену, минуя страховщика, то есть нарушается претензионный порядок.

Потребитель может обратиться к финомбудсмену, если он не согласен с отказом в выплате страхового возмещения, его размером, сроками выплаты или с отказом в возврате части страховой премии. Для граждан рассмотрение жалобы бесплатное, страховщикам приходится платить 45 тысяч рублей, но только если омбудсмен встанет на сторону потребителя. Для автоюристов стоимость рассмотрения составляет 15 тысяч рублей за каждое дело.

Финуполномоченный может рассматривать споры, если размер требований по ним не превышает 500 тысяч рублей. Это не касается только ОСАГО, где размер требований не ограничен. Также важно, чтобы жалоба была подана не позже, чем через 3 года после того, как потребитель должен был узнать о нарушении своих прав.

"Финансовый уполномоченный тщательно разбирает дела. Мне уже известны случаи, когда потребители сами отзывали свое обращение, в ходе разбирательства поняв, что недостаточно оснований для его удовлетворения", - рассказал РИА Новости партнер Первой юридической сети Павел Курлат.

Будущее финомбудсмена

"Мы прогнозируем, что на споры по иным видам страхования (кроме моторного - ред.) будет приходиться 5-6% от всего количества обращений", - говорит главный финуполномоченный Юрий Воронин, слова которого приводит пресс-служба. По его прогнозам, наибольшая доля может прийтись на споры по имущественному страхованию. К омбудсмену смогут обратиться и участники программы страхования жилья от ЧС, закон о котором вступил в силу 4 августа. Как отмечает Воронин, в 2018 году в суды поступило около 12 тысяч исков потребителей по спорам, связанным именно с имущественным страхованием.

"Существенное количество обращений мы ожидаем также по таким популярным добровольным видам страхования, как страхование от несчастных случаев и болезней, страхование выезжающих за рубеж, страхование жизни", - добавил Воронин.

Курлат ожидает, что институт финуполномоченного поможет разгрузить суды, так как до них будут доходить только те дела, которые действительно требуют судебного разбирательства. К тому же тот факт, что процедура разрешения спора становится проще, может привести к уменьшению числа посредников-автоюристов.