Власти Гонконга выступили против подписанного Трампом закона

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство специального автономного района Правительство специального автономного района Гонконг выразило решительный протест против закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", который в четверг подписал президент США Дональд Трамп.

"Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге" американский лидер также подписал закон о запрете поставок определенной полицейской экипировки. Новая инициатива корректирует другой закон — о политике США в отношении Гонконга от 1992 года — и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.