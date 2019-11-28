Власти Гонконга выступили против подписанного Трампом закона

"Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга", — говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге" американский лидер также подписал закон о запрете поставок определенной полицейской экипировки. Новая инициатива корректирует другой закон — о политике США в отношении Гонконга от 1992 года — и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.