Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T12:27+0300
https://ria.ru/20191128/1561691154.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156170/13/1561701312_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_887edfe5a304209524c364d60a73717b.jpg
РИА Новости

Власти Гонконга выступили против подписанного Трампом закона

05:41 28.11.2019 (обновлено: 12:27 28.11.2019)
15868
© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo Акция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство специального автономного района Гонконг выразило решительный протест против закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", который в четверг подписал президент США Дональд Трамп.
"Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга", — говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге" американский лидер также подписал закон о запрете поставок определенной полицейской экипировки. Новая инициатива корректирует другой закон — о политике США в отношении Гонконга от 1992 года — и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Вчера, 18:02
Россия осудила одобрение конгрессом США законопроекта по Гонконгу
8131523515
Обсудить 42
ГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачем осуждать действия США. Они этого ни как не оценят. Может лучше действовать в их стиле и например принять закон о защите коренных жителей америки. Признать геноцидом массовые убийства индейцев в америке. Пусть оправдываются, пусть зашищаются. Может быть тогда до появятся признаки разума и поубавится имперских амбиций.
28 ноября, 07:36
Igor Kuznetcov
6220000
А про демократию в РОССИИ сшания не хочет закон издать нет?оборзели в конец.насколько ещё хватит мирового терпения и кто всё таки объяснит сшании куда она может засунуть свои законы?
28 ноября, 06:47
bbizon972
5061102
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Мужчина читает газету напротив Банка Англии в Лондоне
Британское СМИ просит прислать оккупантов для спасения демократии
Вид с моря на Гонконг
Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
Лента новостейМолния