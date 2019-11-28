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РИА Новости

Минздрав Приамурья сообщил о состоянии пострадавших при ЧП в колледже

05:05 28.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкИсторическое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск
Историческое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск
© РИА Новости / Эдуард Глок
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ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска как не вызывающее опасений, сообщает в четверг Минздрав региона.
"В Амурской областной детской клинической больнице находится один пациент, 17 лет, его состояние врачи уже оценивают как удовлетворительное. Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей. Течение послеоперационного периода у него соответствует характеру полученной травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба получают необходимое лечение, у обоих наблюдается положительная динамика.
Ранее сообщалось, что еще один пострадавших в колледже был выписан из больницы на прошлой неделе.
Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
21 ноября, 08:22
Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты
Стрельбу в колледже студент устроил 14 ноября, в итоге погиб ровесник нападавшего, ещё трое молодых людей пострадали. Прибывшие сотрудники полиции вступили в перестрелку, после которой студент забаррикадировался в аудитории и покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Также расследуется дело о халатности, по которому арестован охранник колледжа и директор ЧОПа.
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Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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