Минздрав Приамурья сообщил о состоянии пострадавших при ЧП в колледже

Историческое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск

ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Медики оценивают состояние двух пострадавших при Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска как не вызывающее опасений, сообщает в четверг Минздрав региона.

"В Амурской областной детской клинической больнице находится один пациент, 17 лет, его состояние врачи уже оценивают как удовлетворительное. Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей. Течение послеоперационного периода у него соответствует характеру полученной травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба получают необходимое лечение, у обоих наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что еще один пострадавших в колледже был выписан из больницы на прошлой неделе.