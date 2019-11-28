Минздрав Приамурья сообщил о состоянии пострадавших при ЧП в колледже

ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска как не вызывающее опасений, сообщает в четверг Минздрав региона.
"В Амурской областной детской клинической больнице находится один пациент, 17 лет, его состояние врачи уже оценивают как удовлетворительное. Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей. Течение послеоперационного периода у него соответствует характеру полученной травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба получают необходимое лечение, у обоих наблюдается положительная динамика.
Ранее сообщалось, что еще один пострадавших в колледже был выписан из больницы на прошлой неделе.
Стрельбу в колледже студент устроил 14 ноября, в итоге погиб ровесник нападавшего, ещё трое молодых людей пострадали. Прибывшие сотрудники полиции вступили в перестрелку, после которой студент забаррикадировался в аудитории и покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Также расследуется дело о халатности, по которому арестован охранник колледжа и директор ЧОПа.