Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о неприемлемости для Киева предложения " Газпрома " " Нафтогазу " продлить контракт на транзит газа либо заключить новый на один год со взаимным отказом от претензий.

По словам Гончарука, у Украины два условия. Первое — это европейские правила, второе — это вопрос долгосрочного транзита, так как это "вопрос безопасности". "Все остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", — добавил премьер.

Все должно быть взаимовыгодно

Депутат Госдумы Игорь Ананских посоветовал Украине найти совместно с Москвой решение по транзиту.

Он напомнил, что "Газпром" уже объявил для Украины льготные условия, и решение Киева — согласиться или нет... "Надо искать взаимоинтересные условия", — цитирует его RT.

Также депутат поддержал позицию Гончарука, заявившего о необходимости рассматривать транзит газа на коммерческих условиях.

"Об этом "Газпром" говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда все получится. Все должно быть взаимовыгодно", — пояснил Ананских.

Вентиль не перекроют

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не перекроет вентиль, даже если с Москвой не удастся подписать новый договор о транзите газа.

"Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль", — сказал он.

Витренко призвал не переживать. По его словам, даже в такой ситуации "газ будет терпеливо ждать своего хозяина".

По его словам, мощность ПХГ на Украине составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров.

Ситуация с транзитом

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после завершения 2019 года проходят с середины прошлого года. Последняя встреча на министерском уровне прошла в конце октября, после чего были переговоры на техническом уровне. Каких-либо конкретных решений принято не было.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. При этом обязательным условием российская сторона назвала взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах.

Также "Газпром" ждет позицию Киева по поводу готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.