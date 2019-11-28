Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.
"Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", – отметил журналист.
Розенко парировал, подчеркнув, что продажа конфет компании экс-президента Петра Порошенко – это экономическая экспансия и "захват России", который пополняет украинский бюджет.
Молчанов ответил, что из-за двойных стандартов украинские потребители вынуждены переплачивать за газ, поскольку "реверс" из Европы дороже прямых поставок из России. Бывший вице-премьер возразил, что "прямые закупки голубого топлива не будут дешевле".