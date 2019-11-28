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РИА Новости

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

04:53 28.11.2019
160829
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станции на Украине
Газораспределительная станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Молчанов заявил, что Украине необходимо возобновить прямые закупки газа в России. По его словам, страна фактически перекупает его у Европы.

"Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", – отметил журналист.

Розенко парировал, подчеркнув, что продажа конфет компании экс-президента Петра Порошенко – это экономическая экспансия и "захват России", который пополняет украинский бюджет.
Газораспределительная станция в Львовской области
Вчера, 12:58
Партия Порошенко выступила против прямых закупок газа у России
Молчанов ответил, что из-за двойных стандартов украинские потребители вынуждены переплачивать за газ, поскольку "реверс" из Европы дороже прямых поставок из России. Бывший вице-премьер возразил, что "прямые закупки голубого топлива не будут дешевле".
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Петр ПорошенкоСитуация на УкраинеПавел РозенкоЕвропаКрымРоссияRoshenУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Разумеется! Словаки продают Украине газ в два раза дешевле чем покупают у России, чтобы тем было что воровать!
28 ноября, 05:45
Александр Максименко
589620025
Газовой экспансии России на Украине пора положить конец. Хоть не прямыми поставками, так реверсом Россия при помощи своих европейских вассалов поставила Украину на колени. В то время как украинская ГТС по трёхстороннму соглашению (Польша-Укаина-США) должна использоваться ТОЛЬКО для транзита американского газа из Польши! Нарушение этого условия может окончательно подорвать доверие к Украине со стороны западных партнёров и только играет на руку Путину и прокремлевским газовым монополиям!
28 ноября, 07:03
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