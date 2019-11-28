Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

"Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", – отметил журналист.