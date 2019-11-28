МЧС направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке

"Колонна покинула территорию Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 21 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 370 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.