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РИА Новости

МЧС направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

04:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна покинула территорию Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 21 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 370 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 92 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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22 ноября, 10:22
ООН направила в Донбасс 19 грузовиков с гуманитарной помощью
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМЧС РФДонецк (Донецкая область)ЛуганскРоссия
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