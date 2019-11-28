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РИА Новости

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

04:08 28.11.2019 (обновлено: 10:46 28.11.2019)
87637
© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Парламентарий раскритиковал президента Владимира Зеленского за его недавнее видеообращение к гражданам, в котором он, в частности, говорил про переданные корабли. По мнению депутата, эти суда ничего особенного из себя не представляют.
"Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.
На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили": якобы с них сняли оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
В ФСБ ответили, что Россия вернула корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
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Ситуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так они ими были и до задержания, только украинская власть не желала этого признавать.))))))
28 ноября, 05:00
ВпВсё помню! Дедушка
104110000
Всё правильно! Потому и вернули.. , что консервные банки не идут на переплавку.
28 ноября, 04:27
Александр Максименко
77190001
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