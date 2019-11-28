В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Парламентарий раскритиковал президента Владимира Зеленского за его недавнее видеообращение к гражданам, в котором он, в частности, говорил про переданные корабли. По мнению депутата, эти суда ничего особенного из себя не представляют.
"Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.
На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили": якобы с них сняли оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
В ФСБ ответили, что Россия вернула корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".