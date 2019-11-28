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РИА Новости

Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России

03:37 28.11.2019 (обновлено: 07:06 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Гонорар певицы Софии Ротару на корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом "Комсомольской правде" рассказал генеральный менеджер одного из столичных агентств.
Отмечается, что помимо этого заказчикам следует учитывать расходы на дорогу и проживание коллектива артистки.

"В смете, которую мы получили, было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов.", – рассказал собеседник издания.

С 1973 года Ротару участвовала в программе "Песня года". В прошлом году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
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Шоу-бизнесСитуация на УкраинеКультураМоскваРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Как патриотизм - так Украина, как деньги понадобились - так в Россию едет.
28 ноября, 03:59
eef4619
18730122
Точно - некрополь. Вообще ретро - плохо пахнет) Как её только слушают и не тошнит? Зачем же длить агонию.
28 ноября, 03:46
хелл вайс
86100022
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