Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России

Отмечается, что помимо этого заказчикам следует учитывать расходы на дорогу и проживание коллектива артистки.

"В смете, которую мы получили, было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов.", – рассказал собеседник издания.

С 1973 года Ротару участвовала в программе "Песня года". В прошлом году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".