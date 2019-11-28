Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Гонорар певицы Софии Ротару на корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом "Комсомольской правде" рассказал генеральный менеджер одного из столичных агентств.
Отмечается, что помимо этого заказчикам следует учитывать расходы на дорогу и проживание коллектива артистки.
"В смете, которую мы получили, было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов.", – рассказал собеседник издания.
С 1973 года Ротару участвовала в программе "Песня года". В прошлом году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
23 ноября, 19:01КультураЛоза объяснил отношение Ротару к России и Украине
В декабре Ротару вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".