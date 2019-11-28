Проект сверхтяжелой ракеты отправили на доработку, сообщают источники

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Научно-технический совет госкорпорации "Роскосмос" и бюро Совета РАН по космосу на совместном заседании решили доработать эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с целью поиска дополнительных задач его применения помимо запусков пилотируемых миссий на Луну, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

Рассмотрение эскизного проекта состоялось в "Роскосмосе" 22 ноября.

По словам собеседника, с технической точки зрения к проекту претензий не высказывалось, но оказалось, что, кроме высадки российских космонавтов на Луну спустя полвека после американцев, для ракеты никаких других задач нет.

В итоге решили найти и обосновать дополнительные задачи, в первую очередь речь идет о научных проектах, таких как запуск тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос, выведение на орбиту крупных научных обсерваторий.

"Был поднят вопрос о том, зачем создается ракета, чтобы целесообразность ее разработки была понятна, внятно обоснована. В текущем эскизном проекте эта сторона слабо проработана, но для науки такая ракета необходима", — пояснил другой собеседник.

По словам еще одного источника РИА Новости, научную программу для сверхтяжелой ракеты специалисты планируют представить в 2020 году, хотя жестких сроков им не поставили.

Как пояснил один из собеседников, главной причиной решения о необходимости обоснования целесообразности создания ракеты стал опыт разработки в СССР сверхтяжелой "Энергии". Ее производство было прекращено и проект закрыт после того, как Минобороны отказалось от развертывания в космосе разведывательных и боевых станций в ответ на американскую программу СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), а также закрытия программы "Буран". В то же время научных и коммерческих задач для носителя не нашлось, хотя услуги по ее запуску предлагались на мировом рынке потенциальным заказчикам.

Также собеседник указал, что с проблемой целеполагания при разработке сверхтяжелой ракеты столкнулись не только в России, но и в США.

"Изначально ракета SLS создавалась в рамках программы Constellation для возвращения США на Луну, затем ее решили использовать в полете к астероиду, потом выводить с ее помощью модули окололунной станции, а теперь опять для высадки на Луну", — рассказал он.

Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 тонн и 33 тонны соответственно.

Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. До решения о создании сверхтяжелой ракеты освоение Луны планировалось проводить с помощью нескольких запусков тяжелых ракет "Ангара", собирая необходимые модули на околоземной орбите и затем доставляя их к Луне.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась. Однако в свое время из-за дороговизны было прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии".