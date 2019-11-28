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РИА Новости

Польский депутат призвал перестать злить россиян

03:09 28.11.2019
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© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Польше следует поменять подход к внешней политике и политике безопасности, а не стремиться разозлить россиян, заявил депутат сейма Кшиштоф Босак в интервью ежедневнику Rzeczpospolita.
Парламентарий раскритиковал власти страны, комментируя расширение военного присутствия США в Польше. Босак отметил, что со стороны Вашингтона нет никакой "благотворительности", как это было в прошлом. В частности, напомнил депутат, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Варшаве придется содержать военные базы США на Висле за свой счет.
"У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок", — сказал политик.
На вопрос о том, не отреагирует Кремль улыбкой на споры о том, кто должен гарантировать безопасность Польши, он ответил, что Варшаве следует начать думать "самим за себя" и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать "в Москве, Берлине, Вашингтоне, Брюсселе или Тель-Авиве".
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Также, по словам парламентария, в его стране почти все дискуссии о международной политике сводятся к России, поэтому, добавил Босак, вся политическая элита Польши — "русоцентричная".
"А у России тем временем больше политических интересов, и ее политика более глобальная, чем у Польши. Наши интересы заключаются в нашей собственной безопасности, а не в том, чтобы разозлить россиян", — добавил Босак.
Он также посетовал, что восточная политика Варшавы "синонимична борьбе с Москвой". Босак пояснил, что это уходит корнями в 1980-е годы, когда в правых силах доминировали мистически настроенные к Востоку люди. Кроме того, добавил депутат, если в Польше кто-то сделает "более-менее реалистичное заявление" про Россию, то этого человека начнут называть "русским агентом".
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Кшиштоф БосакДональд ТрампПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Оказывается и у поляков есть здравомыслящие люди. Тем более удивительно, что даже среди депутатов сейма.
28 ноября, 03:26
ЛГЛадимир Горов
3820000
Есть везде нормальные и здравомыслящие люди.Польша тому не исключение.
28 ноября, 04:08
Олег 84
2504000
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