Польский депутат призвал перестать злить россиян

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Польше следует поменять подход к внешней политике и политике безопасности, а не стремиться разозлить россиян, заявил депутат сейма Кшиштоф Босак в интервью ежедневнику Rzeczpospolita

Парламентарий раскритиковал власти страны, комментируя расширение военного присутствия США в Польше. Босак отметил, что со стороны Вашингтона нет никакой "благотворительности", как это было в прошлом. В частности, напомнил депутат, ранее американский президент Дональд Трамп заявил , что Варшаве придется содержать военные базы США на Висле за свой счет.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок", — сказал политик.

На вопрос о том, не отреагирует Кремль улыбкой на споры о том, кто должен гарантировать безопасность Польши, он ответил, что Варшаве следует начать думать "самим за себя" и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать "в Москве, Берлине, Вашингтоне, Брюсселе или Тель-Авиве".

Также, по словам парламентария, в его стране почти все дискуссии о международной политике сводятся к России, поэтому, добавил Босак, вся политическая элита Польши — "русоцентричная".

"А у России тем временем больше политических интересов, и ее политика более глобальная, чем у Польши. Наши интересы заключаются в нашей собственной безопасности, а не в том, чтобы разозлить россиян", — добавил Босак.