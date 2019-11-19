Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T14:34+0300
https://ria.ru/20191119/1561117679.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/84/1561118474_0:34:3078:1765_1036x0_80_0_0_d80586c4219028f1ce85f7a831d1150b.jpg
РИА Новости

США в десять раз увеличат военный контингент в Польше

13:38 19.11.2019 (обновлено: 14:34 19.11.2019)
15918
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. PiedraАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra
ВАРШАВА, 19 ноя — РИА Новости. США приняли решение существенно нарастить военное присутствие в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — сказал он, выступая с программной речью в сейме.

Летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, численность военного контингента должна была вырасти на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
Также стороны согласовали места дислокации военных и техники на территории республики, а местом расположения штаба выбрали Познань.
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
20 сентября 2018, 08:00
Мягкая оккупация. Повлияет ли база США в Польше на баланс сил в Европе
В Варшаве заявили, что таким образом командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу.
В сентябре глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что изначально на территории республики не планировалось постоянного присутствия американцев в рамках альянса. Однако, по его словам, геополитическая ситуация в последние годы "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".
281323650255
Обсудить 42
Матеуш МоравецкийПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Радуйтесь, поляки! Если начнётся заварушка, теперь вам обязательно прилетит!
19 ноября, 14:08
rroyi
9760000
У ляхов синяков под глазами прибавится, и невест поубавится. Как в Лимитрофии.
19 ноября, 13:44
vvab6
57120000
Рекомендуем
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Минобороны ответило на заявление Турции о "невыполнении обещаний" по Сирии
Драка в баре
Появилось видео избиения спецназовца ФСБ в центре Москвы
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Газораспределительная станция
В Кремле назвали претензии Украины к России по газу абсурдными
Газовое хранилище под Львовом, Украина
Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
Проще некуда. Как действует самое элементарное и убойное оружие России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция заявила США, что не откажется от С-400
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
"Перемога над москалями". Что изменится в Киеве после возвращения кораблей
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении "сладенького"
Полиция
Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Лента новостейМолния