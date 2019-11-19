США в десять раз увеличат военный контингент в Польше

ВАРШАВА, 19 ноя — РИА Новости. США приняли решение существенно нарастить военное присутствие в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — сказал он, выступая с программной речью в сейме.
Летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, численность военного контингента должна была вырасти на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
Также стороны согласовали места дислокации военных и техники на территории республики, а местом расположения штаба выбрали Познань.
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В Варшаве заявили, что таким образом командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу.
В сентябре глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что изначально на территории республики не планировалось постоянного присутствия американцев в рамках альянса. Однако, по его словам, геополитическая ситуация в последние годы "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".