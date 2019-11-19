США в десять раз увеличат военный контингент в Польше

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", — сказал он, выступая с программной речью в сейме.

Летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, численность военного контингента должна была вырасти на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Мягкая оккупация. Повлияет ли база США в Польше на баланс сил в Европе

Мягкая оккупация. Повлияет ли база США в Польше на баланс сил в Европе

В Варшаве заявили, что таким образом командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу.

В сентябре глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что изначально на территории республики не планировалось постоянного присутствия американцев в рамках альянса. Однако, по его словам, геополитическая ситуация в последние годы "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".