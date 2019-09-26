Штаб американских войск на восточном фланге НАТО переедет из ФРГ в Польшу

ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио

США и Польша недавно подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. В документе говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Также стороны согласовали места на территории Польши, где планируется разместить американские войска. Среди прочего Познань определена в качестве места расположения штаба дивизионного командования и группы поддержки сухопутных войск США.

"Это означает, что из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками, как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге", - сказал Блащак.