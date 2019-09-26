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РИА Новости

Штаб американских войск на восточном фланге НАТО переедет из ФРГ в Польшу

09:56 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет в Польшу, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
США и Польша недавно подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. В документе говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Также стороны согласовали места на территории Польши, где планируется разместить американские войска. Среди прочего Познань определена в качестве места расположения штаба дивизионного командования и группы поддержки сухопутных войск США.
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"Это означает, что из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками, как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге", - сказал Блащак.
По его словам, "это означает, что в Польше будет военный институт высокого ранга". "Американскими силами будут командовать не из Германии, так как до настоящего времени, а из Польши", - добавил Блащак.
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Мариуш БлащакНАТОЕвропаСШАВ мире
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