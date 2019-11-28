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РИА Новости

"Нафтогаз" пообещал не перекрывать вентиль после 1 января

03:01 28.11.2019 (обновлено: 15:45 28.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его мнению, вентиль перекроет "Газпром", а не "Нафтогаз".
"Но я напомню, что в письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины", — заявил он.
По словам Витренко, если газ будет идти без документального оформления, Киев не станет "прекращать поток газа" и не начнет потреблять его. Вместо этого его будут хранить как газ "неопределенного собственника".
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"Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами", — сказал он.
При этом он признал, что мощность украинских подземных хранилищ составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров. Сейчас в них 21 миллиард газа, однако зимой его будет меньше.
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Ранее Витренко заявил, что если к 1 января у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища.

Ситуация с новым контрактом

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.
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При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал предложение "Газпрома" неприемлемым. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныРоссияКиевУкраинаСитуация с контрактами на транзит российского газа через УкраинуВ мире
Популярные комментарии
Юридически Украине ничего не предъявить. Без договора они действительно не обязаны прокачивать наш газ по своей территории. При это в случае остановки транзита мы теряем больше чем они. Россия теряет деньги от экспорта в Европу и репутацию надёжного поставщика. А Северный поток ещё не готов. Украина теряет только деньги за транзит, что не так уж и много даже по меркам Украины. В выигрыше США со своим сланцевым СПГ. Уверен что США уже пообещали Украине сладкий пончик если она откажется продлевать договор на транзит.
28 ноября, 10:48
Будущее Страны
4010515115
Болезнь прогрессирует, несут что попало.
28 ноября, 03:05
Alex Prutkof
95102005
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