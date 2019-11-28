США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом", – говорится в документе.