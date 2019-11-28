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РИА Новости

Заместитель Эво Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах

01:41 28.11.2019 (обновлено: 02:13 28.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureОбстановка в Ла-Пасе, Боливия
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
МОНТЕВИДЕО, 28 ноя - РИА Новости. Вице-президент Шести тропических федераций Боливии Андронико Родригес подтвердил РИА Новости, что готов баллотироваться в президенты Боливии от левых сил.
"Если национальные руководящие органы MAS (левая партия Эво Моралеса "Движение к социализму" - ред.) поддержат меня и это встретит одобрение президента Эво, у меня не будет другого выхода, но это очень сложный момент, и ответственность будет очень высока", - заявил Родригес в интервью РИА Новости.
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Местные СМИ называют 30-летнего уроженца Кочабамбы, политолога по образованию Родригеса наиболее вероятным преемником экс-президента. Чуть более года назад боливийские кокалерос - производители коки, составляющие костяк тропических федераций, проголосовали за то, чтобы он стал заместителем Моралеса в руководстве организации.
По словам Родригеса, несмотря на то, что многие считают его возможным кандидатом в преемники Моралеса, до сих пор в этом вопросе нет ясности: "Региональные встречи (движения MAS - ред.) продолжаются ... Я видел, что международные СМИ часто называют меня преемником, но многое будет зависеть от одобрения самого президента Моралеса", - подчеркнул Родригес
Во вторник стало известно, что в течение 5-8 дней Движение к социализму должно объявить своих кандидатов на предстоящих выборах.
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"Это необъяснимое ощущение. Этого (выдвижения - ред.) не было ни в голове, ни в планах ... несмотря на такое количество пропаганды в соцсетях, я сейчас больше занят социальной борьбой, задержанными, преследуемыми и пропавшими без вести", - добавил Андронико Родригес.
Политик отверг обвинения в терроризме, угрозах, насилии, покушении на безопасность и суверенитет страны, а также подстрекательстве к мятежу, которые выдвинули против него и его соратников по MAS правые депутаты парламента Боливии.
"Они (временное правительство - ред.) обвиняют нас в мятеже и терроризме; они совершенно ложно обвиняют меня в руководстве вооруженным движением и защите незаконного оборота наркотиков; они прибегают к уголовному преследованию, не имея каких-либо доказательств", - сказал Родригес.
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Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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