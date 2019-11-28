Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что американская компания Apple устранила ошибки, связанные с территориальной принадлежностью Крыма, так как не хочет потерять российский рынок сбыта.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория России.

"Компания Apple – это мощная коммерческая структура, которая не хочет потерять высоко прибыльный и перспективный российский рынок реализации своего достаточно хорошего продукта", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, Apple стоит не останавливаться на достигнутом, а показать всему миру пример объективного и справедливого восприятия сложившейся реальности вокруг Крыму.

"Следующим шагом может стать открытие официального представительства Apple в Крыму", - считает депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.