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РИА Новости

Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму

00:59 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что американская компания Apple устранила ошибки, связанные с территориальной принадлежностью Крыма, так как не хочет потерять российский рынок сбыта.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория России.

"Компания Apple – это мощная коммерческая структура, которая не хочет потерять высоко прибыльный и перспективный российский рынок реализации своего достаточно хорошего продукта", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, Apple стоит не останавливаться на достигнутом, а показать всему миру пример объективного и справедливого восприятия сложившейся реальности вокруг Крыму.
"Следующим шагом может стать открытие официального представительства Apple в Крыму", - считает депутат.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеВасилий ПискаревМихаил ШереметГосдума РФAppleКрымПолитика
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