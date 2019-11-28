Шеремет осудил претензии Киева к сохранности возвращенных кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевской власти вместо подсчета ущерба и претензий относительно состояния возвращенных кораблей, задержанных год назад за нарушение границы в Керченском проливе, стоит поблагодарить Россию за их сохранность.

Ранее заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский заявил, что они предварительно оценивают сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов.

"Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии. Корабли возвращались украинской стороне согласно описи, сам процесс был запечатлен на видеосъёмку. Тогда с украинской стороны никаких претензий не было. Теперь - это просто разговоры. Если бы подобный инцидент произошел у берегов США, то корабли бы сразу потопили или переплавили на металлолом, чтобы впредь неповадно было никому нарушать границы", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия в знак доброй воли и уважения к братскому украинскому народу вернула задержанные корабли, однако киевская власть старается все выставить в ином свете, спекулируя на данной теме.

"На Украине занимаются вымогательством, вместо того, чтобы поблагодарить Россию за сохранность кораблей, которые вместе с экипажем были сознательно брошены на провокацию, рассчитанную на самый трагический сценарий. Содержание кораблей и их поддержка в нормальном состоянии стоило нашей стране средств, но на Украине об этом предпочитают умалчивать", - подчеркнул депутат.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.