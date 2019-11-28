Путин примет участие в заседании глав государств ОДКБ в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года

На заседании также планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Как отмечается на сайте ОДКБ , в повестке дня будут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сессия совета пройдет под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены совета обсудят в узком составе. Пленарное заседание пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Подписание документов

На сайте организации отмечается, что на сессии планируется принять заявление о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. Как ожидается, будет подписан план коллективных действий стран ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. В повестку также включен проект решения о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

Планируется также принятие решений, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты организации, в положение о Совете коллективной безопасности, а также в правила процедуры органов ОДКБ. На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности, проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений.

Как отмечается, будет вынесен на подписание проект решения, который предусматривает изменения в положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ"). Также планируется утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия Победы. Кроме того, будет рассмотрен бюджет организации на 2020 год.