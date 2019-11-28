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РИА Новости

Путин примет участие в заседании глав государств ОДКБ в Киргизии

00:20 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке, где обозначит приоритеты российского председательства в объединении в 2020 году, сообщила пресс-служба Кремля.
На заседании также планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
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Как отмечается на сайте ОДКБ, в повестке дня будут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сессия совета пройдет под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены совета обсудят в узком составе. Пленарное заседание пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Подписание документов

На сайте организации отмечается, что на сессии планируется принять заявление о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. Как ожидается, будет подписан план коллективных действий стран ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. В повестку также включен проект решения о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.
Планируется также принятие решений, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты организации, в положение о Совете коллективной безопасности, а также в правила процедуры органов ОДКБ. На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности, проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений.
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Как отмечается, будет вынесен на подписание проект решения, который предусматривает изменения в положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ"). Также планируется утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия Победы. Кроме того, будет рассмотрен бюджет организации на 2020 год.
С учетом председательства России в ОДКБ в 2019-2020 годах ожидается, что Путин объявит приоритеты РФ в следующем межсессионном периоде. Всего в повестку заседания включены 17 вопросов.
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